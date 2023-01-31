الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

ممثل قطاع الأدوية بتجارة الأردن: المضادات الحيوية تقلل مناعة الأجسام

إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي بعد تصادم 5 مركبات شحن

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

الضمان تبدأ استقبال طلبات السلف والغاء الجدولة للمتقاعدين

كييف تكشف خططها لإعادة تسليح طيرانها العسكري

توقعات بتثبيت سعر الديزل للشهر القادم عند 82 قرشاً لكل لتر

مدير عام الضمان يحدد الفئات التي سيخفض عنها نسبة الاشتراكات الشهرية

الأرصاد تتوقع المناطق التي ستشهد تراكما للثلوج - اسماء

نظام كييف يواصل قصف البنى التحتية المدنية لقرى خيرسون

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط بقيمة صفر

الثلاثاء، 31-01-2023 01:00 م

هجوم مخيف للقردة في السعودية ومطالبات بتدخل عاجل - فيديو

1925446


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هجوما شرسا وغير طبيعي لقطيع من القردة على أحد المنتجعات في النماص بالسعودية.

اضافة اعلان

ووثق المقطع عشرات القردة تتشاجر مع بعضها البعض وتهاجم أحد المنتجعات، وسط حالة من الهرج والخوف من الأهالي.


وقال صاحب أحد المنتجات السياحية في المقطع: "نطالب بتدخل الحياة الفطرية والسياحة والجهات المعنية لإيجاد حل لهذه المشكلة".

 

 

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102

سحابة 'أم اللؤلؤ' النادرة ظهرت في سماء اسكتلندا - فيديو

إزالة-البقع

إزالة البقع الدهنية من الملابس.. إليك هذه الطريقة

received_823828938049675

مواطن سعودي ينقذ قنفذ عالق في الطين على وشك أن يفقد حياته - فيديو

Home

حقيقة انهيار فندق ضخم في مكة المكرمة -فيديو

download

منذ 40 عاماً.. شاهد مسن تسعيني وابنه يوزعان على المعتمرين والمارة التمر والخبز

1939357_0

مقابل 70 ألفا.. بيع ملجأ نووي تحت الأرض في بريطانيا - صور

أخبار متعلقة
received_823828938049675

مواطن سعودي ينقذ قنفذ عالق في الطين على وشك أن يفقد حياته - فيديو

main_image5ea19cb0ccff2

إطلاق نار داخل متجر في لبنان - فيديو

Lion_waiting_in_Namibia

مشهد غير طبيعي.. أسد يأكل الحشائش بحظيرة حيوان في الخرطوم!

Doc-P-1032388-638103238448975540

في وضح النهار... هكذا تمت سرقة احد محال السوبرماركت في امريكا - فيديو

72113-مغامر-يضع-يده-بين-أسماك-القرش-أثناء-الصيد-بأستراليا-(2)

نهاية مؤلمة لشخص حاول مداعبة صغير القرش في افريقيا- فيديو

204001

القبض على أشخاص حاولوا سرقة جهاز صراف آلي بمركبة في السعودية - فيديو