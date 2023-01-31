هجوم مخيف للقردة في السعودية ومطالبات بتدخل عاجل - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق هجوما شرسا وغير طبيعي لقطيع من القردة على أحد المنتجعات في النماص بالسعودية.





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ووثق المقطع عشرات القردة تتشاجر مع بعضها البعض وتهاجم أحد المنتجعات، وسط حالة من الهرج والخوف من الأهالي.



وقال صاحب أحد المنتجات السياحية في المقطع: "نطالب بتدخل الحياة الفطرية والسياحة والجهات المعنية لإيجاد حل لهذه المشكلة".

ندا عااااااااجل هجوم للقرود غير طبيعي ومخيف في النماص هذا صاحب منتجع النماص يشتكي واخر شي وش الحل ؟؟؟ pic.twitter.com/KP960b6VBo January 29, 2023

روسيا اليوم

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