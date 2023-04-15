إليك النظارة الشمسية الأكثر مناسبة لقيادة السيارة

الوكيل الإخباري - أكدت مؤسسة "عين" الألمانية على أهمية ارتداء نظارة شمسية مناسبة أثناء قيادة السيارة خلال فصل الصيف؛ حيث إنها تحمي قائد السيارة من خطر الإبهار الناجم عن أشعة الشمس، ومن ثم ترفع درجة أمان وسلامة القيادة، كما أنها تحمي العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية الضارة.



وأوضحت المؤسسة المعنية بصحة العين أن العدسات ينبغي أن توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى 400 نانومتر، كما ينبغي أن تكون العدسات كبيرة لتوفير حماية جيدة للعين، في حين ينبغي أن تكون أذرع النظارة وإطارها نحيفة، كي لا تحد من مجال الرؤية الجانبية.

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وأضافت "عين" أن ألوان العدسات المناسبة لقيادة السيارات هي البني والأخضر والرمادي؛ نظراً لأن هذه الألوان لا تؤثر بشكل سلبي على إدراك ألوان إشارات المرور واللافتات المرورية وأضواء المكابح، وذلك على عكس الأحمر والأصفر والأزرق.



وأكدت المؤسسة الألمانية أن عدسات النظارة الشمسية ينبغي ألا تكون داكنة للغاية، مشيرة إلى أن فئات التعتيم 2 إلى 3 تعد مناسبة جداً، بينما تعد فئة التعتيم 4 غير مناسبة.



وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكون النظارة الشمسية قادرة على امتصاص الانعكاسات الناتجة عن الأسطح كالنوافذ مثلاً، وزيادة درجة التباين، علماً بأن النظارات ذات العدسات المستقطبة تعد مناسبة لهذا الغرض.

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