أفضل النصائح لقائدي السيارات في رمضان

الوكيل الإخباري - قيادة السيارة في رمضان وخاصةً القيادة في الساعات الأخيرة من الصيام، عادةً ما تسبب بعض الإزعاج لقائدي السيارات، بسبب الكثير من المظاهر التي قد تسبب الإزعاج لقائدي السيارات في الطريق مثل: الازدحام والسرعات المتزايدة وغيرها.

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لذلك هنا بعض النصائح التي يجب اتباعها لقيادة السيارة بأمان.:

- تجنب القيادة قبل موعد الإفطار؛ نظراً للازدحام المروري وقيادة السائقين سياراتهم بسرعة كبيرة.. ومن الضروري أن نتجنب القيادة في أوقات الذروة، ومتابعة الـ GPS لاختيار أفضل طريق، وذلك لتوفير الكثير من الوقت والجهد.



- يفضَّل عدم القيادة عند الشعور بالتعب، أو الشعور بتعب نفسي.



- إذا كان لديك أحد المواعيد أو المشاوير الهامة، وكنت متعباً لدرجة كبيرة، يمكنك استقلال سيارة الأجرة.



- النوم لوقت كافٍ وتنظيم الوقت جيداً.



- تجنب قيادة سيارتك بعد تناول وجبة إفطار دسمة. - عندما تشعر بنوع من الغضب؛ حتى ولو كان بسيطاً، تحكّم بذاتك جيداً؛ حتى لا تقع في مشكلات.

- ربط حزام الأمان أثناء القيادة.



- لا تقد بسرعات عالية على الطريق؛ حتى ولو تأخرت عن الإفطار في المنزل.

- الالتزام بقواعد السلامة والأمان أثناء القيادة.

* نصائح متعددة خلال شهر رمضان

– يجب التحلي بأخلاق الشهر الكريم، وأن نتجنب الانفعالات، واتباع هذا طوال أوقات العام، وتعزيز سياسة أخلاق القيادة وآدابها.



– يجب الالتزام بالسرعات المقررة، وعدم تجاوزها بداعي اقتراب وقت الإفطار أو السحور، واعلم أن هذا التجاوز يعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر.



– من الضروري أن يترك قائد المركبة مسافةً مناسبة بينه وبين السيارة التي أمامه؛ لتجب التوقف المفاجئ، مع إعطاء إشارة الانتقال المناسبة، وتجنب أخطاء الآخرين بأكبر قدر ممكن.



– يفضَّل أن تكون عملية الاصطفاف بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة والقوية، لكي تتمتع مقصورة سيارتك بدرجة حرارة مناسبة، تهوّن عليك الشعور بالعطش.



– قم بإجراء كافة الصيانات الدورية؛ لتجنُّب الأعطال، بالإضافة إلى متابعة ضغط الإطارات، والتأكد من شحن وسلامة تكييف السيارة.

سيدتي

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