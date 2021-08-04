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الأربعاء، 04-08-2021 03:03 م

إنقاذ شاب ماليزي حاول السباحة من بلاده إلى السعودية - صور

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الوكيل الإخباري - حاول شاب ماليزي السفر من بلاده إلى المملكة العربية السعودية "سباحة"، عاقدا النية إلى الوصول لمكة المكرمة.

وأنقذت الشرطة الماليزية الشاب الماليزي "28 عاماً" بعد أن حاول السباحة من ماليزيا إلى السعودية، وتمّ نقله إلى مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من سلامة صحته النفسية والعقلية، وفقا لصحيفة سبق.

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وتناقلت أمس وسائل التواصل الاجتماعي في ماليزيا مقطع فيديو وصوراً لشاب تم إنقاذه من قِبل الشرطة البحرية بعد أن قفز إلى البحر.


وعلّقت الشرطة أن الشاب تمّ احتجازه قبل نقله إلى المستشفى، حيث قال إنه كان ينوي السباحة إلى مكة المكرّمة.


وقالت الشرطة إنه تمّ كذلك إجراء فحص للمخدرات على الشاب، واتضح أنه سليم، مشيرة إلى أنه سبق لذات الشاب في 12 يوليو الماضي القفز إلى البحر محاولاً لقاء أحد اصدقائه في منطقة أخرى بماليزيا قبل أن تقوم الجهات بإنقاذه من الغرق.

 




 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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