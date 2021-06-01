إيطاليا تحافظ على آثارها بهذه الطريقة

الوكيل الإخباري _ استعان مجموعة من علماء الآثار في إيطاليا بالبكتيريا ، وذلك من أجل ترميم الآثار والتماثيل التاريخية التي تعود إلى عصر النهضة.

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وكشفت تقارير صحفية، أن الميكروبات متخصصة بتنظيف كميات كبيرة من الأوساخ المتكدسة على رخام التماثيل.



واختار العلماء سلالات متخصصة من البكتيريا لاستهداف البقع المختلفة على الرخام.







جدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها البكتيريا في خدمة التنظيف الفني.



ففي إيطاليا بالذات، استخدمت بكتيريا الكبريت لإزالة “القشور السوداء” من أجزاء من “كاتدرائية ميلانو”.



كذلك ساعدت سلالة بكتيرية تأكل الملوثات في تنظيف اللوحات الجدارية التالفة.

