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الأحد، 04-07-2021 01:39 م

إيقاف شركة في الفلبين دفعت أجر عامل بالعملات المعدنية

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الوكيل الإخباري - قررت السلطات في الفلبين إيقاف شركة محلية لحين الامتثال لشروط العمل الحكومية بعد قيامها بدفع أجر أحد موظفيها بالعملات المعدنية.

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وبحسب وسائل إعلام محلية فقد تسلم العامل راسل مانيوزا أجره ضمن عشرات الأكياس البلاستيكية في الشركة التي تدير أحد مصانع إعادة تدوير البلاستيك ، وقال إن المسؤول المالي بالشركة طلب منه تبديل العملات المعدنية في البنك.
وأوضح العامل إن المشكلة حدثت بعدما تقدم بشكوى حول ما اعتبرها ممارسات غير عادلة بحق العمال.


وحاز العامل على مساندة كبيرة وتعاطفاً من مستخدمي الإنترنت بعد انتشار صور تُظهر حصوله على أجره من العمل في أكياس مليئة بالعملات المعدنية، ووصلت هذه الضجة إلى مسامع عمدة المدينة والذي أمر بفتح تحقيق مع الشركة.


ووجهت لجنة التحقيق التي ترأسها عمدة المدينة بتعليق تصريح عمل الشركة وأمرت بإغلاق المصنع، بعدما اعتبرت هذا التصرف إهانة لكرامة العامل وتجريد لكرامته.


من جانبه قال متحدث باسم الشركة أن دفع أجر العامل بالنقود المعدنية حدث عن طريق الخطأ، وأن العملات المعدنية لم تكن مخصصة له.


 

المصدر - أخبار سوريا 

 

 

 




 

 


 

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