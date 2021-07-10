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السبت، 10-07-2021 09:19 ص

احتفال بهدف هاري كين القاتل يقود بريطانية لخسارة وظيفتها - صورة

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الوكيل الإخباري - تسبب احتفال مشجعة إنجليزية بهدف هاري كين القاتل أمام الدنمارك في بطولة يورو 2020 في فصلها من عملها بعدما ادعت المرض من أجل حضور المباراة بملعب "ويمبلي".

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وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نينا فاروقي، إحدى الموظفات، رفض مديرها مغادرتها العمل، فادعت المرض لتتمكن من المغادرة وحضور مباراة إنجلترا والدنمارك بملعب اللقاء.


وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه من حظ فاروقي السيئ، أنه بعد تسجيل منتخب إنجلترا الهدف الأول، ومن بين 60 ألف متفرج حاضرين في "ويمبلي"، ظهرت نينا صاحبة الـ37 عاما على الشاشة وهى تحتفل بالهدف، لتفاجأ بعد المباراة بمكالمة من المدير يخبرها بأنه قام بفصلها.


وأشارت الصحيفة إلى أن فاروقي تلقت نبأ فصلها من العمل، قبل أن تستقل قطار السادسة صباحاً اليوم التالي من ليدز للذهاب للعمل، حيث أخبرها مديرها بأنه لا داعي أن تحضر لأنها أصبحت مفصولة عن العمل.

وقال تشارلز تايلور رئيس الشركة التي كانت تعمل بها فاروقي وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، إنه لم يمتلك أي خيار سوى إقالة نينا فاروقي، كما كشف أنه سيمنح موظفي الشركة إجازة يوم الاثنين بعد نهائي يورو بين إنجلترا وإيطاليا.

 



المصدر - البيان 

 




 

 


 

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