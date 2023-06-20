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الثلاثاء، 20-06-2023 10:43 ص

اختفاء غواصة أثناء رحلتها لمشاهدة حطام تيتانيك في اعماق المحيط الأطلسي

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الوكيل الإخباري - بدأت مهمة بحث وإنقاذ يوم الاثنين، بعد اختفاء غواصة تستخدم في أغراض الرحلات السياحية لمشاهدة حطام السفينة الغارقة تيتانيك في شمال المحيط الأطلسي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي " إن قوات خفر السواحل في بوسطن تقوم بمهمة بحث وإنقاذ للغواصة قبالة ساحل نيوفوندلاند ، وهي مقاطعة شرقي كندا.

وذكرت صحيفة الجارديان أن قوات خفر السواحل أكدت أن "غواصة صغيرة على متنها خمسة أشخاص فقدت قرب  حطام تيتانيك".

وبحسب صحيفة الجارديان ، فإن الغواصة تحمل خمسة أشخاص ويتم تشغيلها بواسطة شركة "أوشان جيت إكسبيديشنز" ، وهي شركة توفر رحلات سياحية إلى حطام تيتانيك.  و تقع تيتانيك ، التي غرقت في عام 1912 ، على عمق نحو 13000 قدم في قاع المحيط الأطلسي على مسافة نحو  400 ميل بحري قبالة ساحل نيوفاوندلاند.

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