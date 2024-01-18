استعادة لوحتين مسروقتين لـ بيكاسو وشاغال في بلجيكا

الوكيل الإخباري - صادرت الشرطة في مدينة أنتويرب البلجيكية لوحتين كانتا مسروقتين لبابلو بيكاسو ومارك شاغال.



ونقلت وكالة الأنباء "بيلجا" عن الشرطة البلجيكية أنه جرى العثور في قبو على لوحتين للفنان الإسباني بيكاسو، والفنان الفرنسي الروسي شاغال، واللوحتان سليمتان .

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وكانت اللوحتان قد سُرقتا من أحد مقتني الأعمال الفنية في تل أبيب عام 2010 مع مجوهرات.



وعلمت السلطات البلجيكية، في نهاية عام 2022، أن مواطناً بلجيكياً، يقيم في نامور، عاصمة منطقة فالونيا، كان يعرض اللوحتين للبيع.



وباشرت الشرطة البلجيكية للتحقيق، وصدر أمر اعتقال بحق المشتبه به.

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