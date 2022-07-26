استعمالات لن تتوقعوها للمشروبات الغازية.. تعرفوا إليها!

الوكيل الإخباري - يعلم الكثيرون أن الإفراط في شرب المشروبات الغازية مضر للغاية، ولكن إذا كان لديك كمية من المشروبات الغازية وأقلعتِ عن شربها فيمكنك استخدامها بطريقة مختلفة، لذا يستعرض اليوم السابع قائمة ببعض الأنشطة العملية التي يمكن القيام بها بالمشروبات الغازية كما يلي:



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تنظيف المرحاض

بسبب طبيعة هذا المشروب الحمضية، يمكن استخدامه في تنظيف المرحاض، وذلك فهو يعمل مثل المطهرات، كل ما عليك فعله هو سكب الصودا في المرحاض واتركه لمدة عشر دقائق على الأقل مع غلق المياه تماما، ثم استخدم فرشاة الحمام وادعكه جيدا ثم قم بشطفه بالمياه الجارية.



لإزالة اللبان من الشعر المتشابك

يعتقد البعض أنه عندما تلتصق العلكة في الشعر فالحل الأمثل هو قص الشعر، ولكن يمكنك سكب القليل من المشروبات الغازية على هذه البقعة، مما يسهل عملية الازالة في غضون دقائق.



تقليل من ألم اللدغات القناديل

إذا لدغك قنديل البحر في وقت الصيف أو الناموس يمكن سكب القليل من المشروبات الغازية فوقه فهو يساعد على تسكين الآلام، حيث تعمل مكوناته على تقليل الألم وتخفيف أثار اللدغة.



مزيل البقع من الحوائط والأثاث

إذا وجدت بقعًا على الأثاث، قم بنقع قماشة قطنية في المزيد من المياه الغازية ثم افرك البقعة بها حتى تختفي، ثم تأكد من مسح المنطقة بالماء لتجنب الالتصاق.



للعناية بالنباتات

يلجأ المزارعون الهنود لاستخدام المشروبات الغازية، لأنها رخيصة الثمن، فالمياه الغازية عبارة عن شراب سكر يجذب النمل الأحمر الذي لا يسمح للحشرات بإتلاف المحاصيل، كما انه أرخص من المبيدات الحشرية التي يمكن للمهتمين بالنباتات أن يستخدموه كـ رش على محاصيلهم ونباتاتهم المنزلية لحمايتها.

لبنان 24