السبت 13-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

إسرائيل تستبعد هجوما إيرانيا من الداخل

الشرطة الألمانية تحظر مؤتمرا مؤيدا للفلسطينيين في برلين

سرايا القدس تقصف سديروت

تعيين الأردني مهند هادي منسقا أمميا للشؤون الإنسانية في فلسطين

ارتفاع عدد مصابي قرية المغيّر برام الله الى 30 مصابا

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم السبت

وفيات السبت 13/ 4/ 2024

مسؤول أميركي: نتوقع أن تنفذ إيران ضربات داخل إسرائيل

بايدن يتوقع ردا إيرانيا عاجلا على إسرائيل

السبت، 13-04-2024 08:25 ص

استغاثة من طائرة في الجو تُثير رعبا في مصر

Doc-P-1186605-638485739281263027


الوكيل الإخباري - اطلقت طائرة مصر للطيران من طراز بوينغ 800-737 نداء استغاثة في الجو وذلك بعد إقلاعها مباشرة من مطار برج العرب في مدينة الإسكندرية أمس الجمعة ما أثار رعباً.

وكشف موقع لتتبع حركة الطيران أن الطائرة، التي كانت متجهة من الإسكندرية إلى مدينة جدة السعودية، أطلقت نداء استغاثة، ما يشير إلى وجود حالة طوارئ أو عطل فني أو مشكلة في الطائرة.

اضافة اعلان

 

عطل فني

من جهتها، أوضحت مصادر مسؤولة لـ"العربية" أن الطائرة لم تكن تقل ركاباً عندما أقلعت من مطار برج العرب، مؤكدين أنها تعرضت لعطل فني بعد إقلاعها، ما اضطر قائدها إلى العودة بسلام إلى الإسكندرية .

وبعد ساعات، كشفت شركة مصر للطيران تفاصيل الواقعة، حيث أعلنت أن رحلتها رقم MS4413 من طراز B737-800 كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي بدون ركاب، إذ كان المقرر أن تنقل المعتمرين بعد أدائهم مناسك العمرة من مطار جدة لإعادتهم إلى مصر.

 

تجهيز طائرة أخرى
غير أنه بعد إقلاعها بفترة وجيزة حدث عطل فني مفاجئ بأحد أنظمة الطائرة، ما اضطر قائد الرحلة بالعودة مرة أخرى إلى مطار برج العرب وفقاً لإجراءات السلامة والأمان.

فيما ختمت الشركة قائلة إنه تم تجهيز طائرة أخرى من طراز بوينغ 800-737 أقلعت من مطار القاهرة إلى مطار جدة لنقل الركاب وعددهم 140 من مطار جدة، وقد وصلت إلى مطار برج العرب بعد ظهر يوم الجمعة.

 

العربية 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
66180ea54c59b739791724b5

شاهد - تصرف يلفت الأنظار لأحد رجال الأمن في الحرم المكي - فيديو

Doc-P-1185129-638482662808025573

كلاب تتجوّل في مطار اسطنبول.. ما السبب؟

Doc-P-1184730-638481881180693109

طفلة تهرب من رافعة ضخمة في اللحظات الأخيرة بإنجلترا -فيديو

Screenshot_8-4-2024_55557_twitter.com_-800x549

تمايلت ثم انقلبت.. لحظة مرعبة لسقوط شاحنة من فوق جسر في إفريقيا

Doc-P-1184900-638482168739413577

حدث فلكي مذهل.. فيديو يوثق كسوفاً كليا نادرا للشمس في أميركا الشمالية

1000323045

شاهد إمام أُغمى عليه بسبب دعائه لغزة في العراق