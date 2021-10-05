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الثلاثاء، 05-10-2021 03:34 م

اسماء مواليد اولاد بمعنى السيف

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الوكيل الإخباري - أسماء مواليد أولاد، تسمية الذكور تحتاج إلى تركيز في معنى الاسم لأن الاسم يدل على صاحبه، فكل منا له من اسمه نصيب، ولذلك يجب أن تكون أسماء مواليد أولاد جميلة المعنى وتعني كل ما هو طيب وعذب وأصيل.

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من أسماء مواليد أولاد بمعنى السيف ما يلي:

ليماني: على اسم أشهر أنواع السيوف في المنطقة العربية وأعلاهم من حيث الجودة بحسب التاريخ وأحداثه ومواقفه.
حسام : من أشهر أسماء الذكور التي تشير إلى السيف ويعني السيف الحد القاطع.
أرقب : اسم من اسماء السيف في العهود القديمة، ويطلق على السيوف التي لها نصل غليظ وسميك ووزن عالي.
البارق: يطلق هذا الاسم على أي من أنواع السيوف البراقة شديدة اللمعان.
هذام : من الألفاظ العربية التي كانت تطلق على السيوف شديدة الحدة القاطعة.
قرضاب : اسم من الأسماء التي تعني السيف، وهو من أقوى أنواع السيوف التي تتميز بحدتها وثقل وزنها مما يسمح لها بتكسير العظام الصلبة.
ضلع : اسم من الأسماء التي تعني السيف، ومعناه السيف المقوس,
مشمل : السيف ذو الحجم الصغير الذي يمكن اصطحابه بسهولة في الحقائب أو الثياب إلى أي مكان.
مفقر : السيف الذي يكون نصله معرج مثل المنشار.
أسماء مواليد أولاد متنوعة
حاتم : قاضي.
كاظم : ساكت.
مهند : اسم من اسماء السيف.
بشار : كثير السرور طلق الوجه البشوش.
بسام : كثير الابتسام.
حمزه : الاسد.
سهيل : نجم.
لؤي : الثور الوحشي.
سراج : المنير.
فارس : الماهر في ركوب الخيل.
مراون : ريحان-حجر تقدح من النار.
كنان : ستر ووقايه.
نايف : العالي, المرتفع.
فادي : الذي يفدي نفسه بغيره.
غسان : ناضر الشباب.
زياد : النمو والعطاء.
خاطر : ماحاك بالنفس.
بسام : كثير الابتسام.
إياس : العطيه, العوض, الذئب.
اصيل : ذو اصالة والوقت بين العصر والمغرب.
براء : برئ.
تامر : كثير الرزق.
جاسم : عظم وضخم.
سامر : الذي يسامر ويسهر الليالي.
سلاف : الخمر.
عادل : العدل وعدم الظلم.
فادي : من الفداء المنقذ للغير.
معاذ : محصن باسم الله.
مروان : مثنيمرو وهو الحجر الأبيض.
باهر : يبهر من يراه.
يوسف : نسبه الى نبي الله يوسف عليه السلام.
يزيد : يكثر.

 

المصدر - هي

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