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الخميس، 27-07-2023 12:05 م

اشتعال النار في سفينة تنقل 3 آلاف سيارة لمصر - فيديو

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الوكيل الإخباري - قال خفر السواحل الهولندي إن حريقا اندلع يوم الأربعاء في سفينة قبالة الساحل الهولندي وعلى متنها قرابة ثلاثة آلاف مركبة مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

واندلع الحريق مساء يوم الثلاثاء في السفينة فريمانتل هايواي المسجلة في بنما. ويبلغ طولها 199 مترا وكانت في طريقها من ألمانيا إلى مصر، وأجبر الحريق العديد من أفراد الطاقم على القفز منها للنجاة بأرواحهم.

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وأوضح خفر السواحل أن سفن الإنقاذ أخذت ترش الماء على السفينة المشتعلة لإخماد النيران لكن الكثير من المياه قد يؤدي إلى إغراقها.


وقال إدوين فيرستيج المتحدث باسم إدارة الممرات المائية والأشغال العامة الهولندية "لم يتم السيطرة على الحريق بالتأكيد. من الصعب إخماد الحريق ربما بسبب الشحنة التي تنقلها السفينة".


وقال خفر السواحل على موقعه على الإنترنت إن سبب الحريق غير معروف، لكن متحدثا باسم خفر السواحل أفاد لرويترز في وقت سابق بأن النار نشبت بالقرب من سيارة كهربائية.


وقال خفر السواحل إن السفينة فريمانتل، التي غادرت ميناء بريمرهافن، تم قطرها بعيدا عن مسارات الشحن ويمكن أن تغرق. وكانت تبعد 27 كيلومترا إلى الشمال من جزيرة أميلاند الهولندية عندما بدأ الحريق.


وأجلي جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23.


ونقلت طائرة هليكوبتر بعض الذين يعانون من أعراض استنشاق الدخان إلى منشآت طبية في البر الرئيسي.


وقال المتحدث باسم خفر السواحل إدوين جرانيمان إن خبراء الإنقاذ يحاولون تحديد الخطوات التالية للقارب المحترق.

 

 

 

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