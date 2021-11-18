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الخميس، 18-11-2021 03:47 م

اضطرابات النوم المتوقعة حسب عمر طفلك وأسبابها

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الوكيل الإخباري - في الفترة الأولى من عمر طفلك، يكون نومه غير منتظم، كما يستيقظ مرات متكررة تجعل حصولك على قسط كاف من النوم المتواصل أمر مستحيل، وهذا يفقدكِ توازنك النفسي ويؤثر على تركيزك بالطبع، ولكنها على كل حال مرحلة وستمر.

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لكن الطفل على مدار طفولته، يمر بفترات يعاني فيها من اضطراب النوم، وطبعاً لن تفلتي أنتِ من هذه المعاناة، ولكن ما يمكن أن يخفف من معاناتك هو أن تتوقعي فترات اضطرابات نوم طفلك، وتكوني مستعدة لها، وأن تتذكري أن اضطراب نوم الطفل ليس أمراً طبيعياً فحسب، بل إنه قد يكون علامة على نمو الطفل، ففي كل مرحلة يقفز فيها نمو طفلك.

تابعي القراءة وتعرفي إلى اضطرابات النوم المتوقع أن يمر بها طفلك في كل ملرحلة عمرية:

 

عمر 4 شهور: في هذه المرحلة، يحدث اضطراب في نوم طفلك لمجرد أنه بدأ يمر بمراحل النوم مثل البالغين. إذا كان طفلك يعرف كيفية تهدئة نفسه ويمكنه النوم بمفرده، فقد لا تلاحظين هذه المرحلة.
 
عمر 8 شهور: هناك الكثير من التغييرات تحدث في جسم طفلك، تجعل نومه صعباً، ظهور أسنان جديدة، الزحف، الوقوف، استيعاب بعض الكلمات.
 
عمر 12 شهراً: يمكن أن تبدأ اضطرابات النوم في عمر 11 شهراً إذا كان طفلك يتطور مبكراً عن أقرانه. وتحدث اضطرابات النوم في هذه المرحلة لأنها تكون الفترة التي يتمرد فيها طفلك على نوم القيلولة، ما يؤثر على نمط نومه بالكامل.
 
عمر 18 شهراً: هذه المرحلة هي الأصعب، يبدأ طفلك في الحركة ومحاولة مغادرة الفراش، قد يعاني من محاولة فصله في سرير منفصل، أو ربما يعاني من ظهور الأسنان.
 
عمر 24 شهراً: على الرغم من أن الطفل في هذه المرحلة يستطيع رؤية كوابيس أثناء نومه، لكن اضطرابات النوم تحدث بسبب عوامل خارجية، مثل: الانتقال لسرير جديد، ولادة شقيق جديد، وقت استيقاظه يكون أطول، بداية مرحلة التدريب علة النونية، بداية التمارين الرياضية، أو بداية الذهاب إلى الروضة.

 

المصدر - نواعم 

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