الأحد 04-09-2022
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الأحد، 04-09-2022 02:53 م

اعتباراً من اليوم.. 160 يوماً إجازة الأبوين لرعاية الأطفال في فنلندا

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الوكيل الإخباري-تقوم فنلندا بإقرار إصلاحات على قوانين إجازة الأبوين لرعاية الأطفال لتوفير المزيد من المساواة بين الجنسين، وابتداء من اليوم الأحد، سوف يحظى الأبوان بإجازة لمدة 160 يوما لكل منهما، مع وجود خيار إعطاء أي منهما ما يصل إلى 63 يوما من الإجازات للآخر.

وقالت الحكومة إن الاصلاحات تهدف " لتسهيل التوافق بين العمل والأسرة وتعزيز تقسيم متوازن للمسؤولية لرعاية وتربية طفل بين الرجال والنساء".

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وعلاوة على ذلك، أوضحت الحكومة التي ترأسها رئيسة الوزراء سانا مارين أن الاصلاح سوف يأخذ الاشكال المختلفة للأسرة في الحسبان.


وقالت مارين " جميع الآباء والأمهات الذين لديهم حقوق حضانة لأطفالهم سوف يكون لهم نفس الحق للحصول على الدعم الأبوي". هذا سوف يكون الأمر بغض النظر عن نوع الآباء، وما إذا كان أبوين بيولوجيين أم أبوين بالتبني.

 

البيان

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