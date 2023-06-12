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الإثنين، 12-06-2023 03:53 م

اعتقال امرأة قتلت بناتها الثلاث في هونغ كونغ

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الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة في هونغ كونغ اليوم الاثنين القبض على امرأة اعترفت بقتل بناتها الثلاث، اللواتي تتراوح أعمارهن بين عامين وأربعة وخمسة أعوام، داخل شقتهم في كولون.

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وأظهرت التحقيقات الأولية أن المرأة اتصلت بالشرطة حوالي الساعة 11 صباحا مدعية أن زوجها طعنها وبناتها الثلاث داخل منزلهم.


ووصفت صحيفة ساوث "تشاينا مورنينغ بوست" المرأة البالغة من العمر 29 عاما بأنها من "هونج كونغ من أصول هندية".


توجهت الشرطة إلى مكان الحادث وبدأت تبحث عن الزوج، لكن سرعان ما اكتشفوا أن المرأة وبناتها لم يتعرضن للطعن.


تم نقل الفتيات الثلاث إلى مركز كاريتاس الطبي، حيث توفين فيما بعد. وأفاد الأطباء بأن الفتيات لم يعانين من جروح بسكين وبدلا من ذلك تعرضن للاختناق.


ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن المرأة اعترفت فيما بعد بقتل بناتها، ويبدو أنها تعاني من مرض عقلي، حيث قيل إنها كانت تثرثر وتتحدث عن الأشباح.


وبحسب ما ورد أخبرت المرأة والدتها عبر الهاتف في وقت سابق من ذلك اليوم أنها قتلت بناتها، وبعد لحظات، اتصلت بالشرطة لإلقاء اللوم على زوجها.

 

 

روسيا اليوم 

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