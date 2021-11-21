افتتاح معرض عن الآثار المصرية في متحف هيوستن - صور

الوكيل الإخباري - بدأ معرض الآثار المؤقت «رمسيس وذهب الفراعنة»، المقام في مدينة هيوستن الأمريكية، في استقبال الزوار، أمس، ولمدة ستة أشهر كاملة، ينتقل بعدها إلى سان فرانسيسكو، لستة أشهر أخرى.



وأشار منظمو المعرض، إلى أنه تم بيع 8000 تذكرة خلال الساعات القليلة الأولى من الافتتاح، ومن المتوقع أن يزور المعرض حوالى 700 ألف زائر، خلال مدة إقامته في هيوستن.



يذكر أن مساحة القاعة المقام بها المعرض، تبلغ نحو ثلاثة آلاف متر مربع، ويضم المعرض 181 قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة، وخاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة، وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

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المصدر - البيان

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