اكتشاف جداريات أثرية في العراق عمرها 2700 عام - صور

الوكيل الإخباري - عثر علماء آثار في شمال العراق الأسبوع الماضي على نقوش حجرية عمرها 2700 عاما لمشاهد حرب وأشجار من الإمبراطورية الآشورية.



واكتشف فريق خبراء في الموصل النقوش على ألواح رخامية، بينما كانوا يعملون على ترميم موقع بوابة المسقى.



وقال فاضل محمد، مدير أعمال الترميم إن الفريق فوجئ باكتشاف "8 منحوتات جدارية بها نقوش ورسوم زينة وكتابات".

اضافة اعلان

وأضاف: "تظهر الكتابات أن هذه الجداريات بنيت أو صنعت خلال عهد الملك سنحاريب"، في إشارة إلى ملك الإمبراطورية الآشورية الجديدة الذي حكم من 705 إلى 681 قبل الميلاد.



ويظهر في المنحوتات المكتشفة مقاتل يستعد لإطلاق سهم بينما تظهر أشجار النخيل على منحوتات أخرى.











سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

