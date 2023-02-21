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الثلاثاء، 21-02-2023 04:03 م

اكتشاف حفرية سلحفاة عمرها 70 مليون سنة في مصر

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الوكيل الإخباري - تمكن فريق بحثي مشترك بين جامعتي الوادي الجديد والقاهرة في مصر من اكتشاف حفرية سلحفاة نهرية جانبية العنق عمرها أكثر من 70 مليون سنة.

وقال رئيس جامعة الوادي الجديد عبد العزيز طنطاوي، في بيان، إن هذا النوع تم تسجيله للمرة الأولى في مصر وشمال أفريقيا باسم (khargachelys carioensis) تيمناً بمدينتي الخارجة والقاهرة. وأوضح أن هذا النوع من السلاحف هي عبارة عن صدفة شبه كاملة، وأضاف أن هذه المجموعة متواجدة في التاريخ الجيولوجي على فترات متفرقة ولم تسجل من قبل في هذا العصر. 

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البيان 

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