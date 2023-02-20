الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

خطة لتطوير مركز صحي الأزرق الشامل بكلفة 100 ألف دينار

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الملك يستقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تصل سوريا للمتضررين من الزلزال

تقرير اقتصادي: الدين العالمي وصل لـ 300 تريليون دولار والفوائد 13 تريليون دولار

تشكيلات وتنقلات إدارية في الأمانة - أسماء

صداقة: تعليمات الحضانات المؤسسية لعام 2023 جاءت لمصلحة اصحاب العمل

خبير: قيمة الذهب سترتفع بينما ينخفض الدولار حتى الـ 5 سنوات القادمة

التعليم العالي: البدء بإرسال رسائل نصية للطلبة المشمولين بالمنح والقروض خلال 48 ساعة

عمليات البحث عن الشقيقين الطراونة في تركيا لا زالت مستمرة

الإثنين، 20-02-2023 01:34 م

مصر.. ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة على شواطئ سيناء

image (2)


الوكيل الإخباري -  شهدت شواطئ سيناء المطلة على البحرة المتوسط ظاهرة نادرة تحدث لأول مرة وفق سكان مدينة العريش التي تقع شمال مصر حيث حدث انحسار في منسوب مياه البحر في ظاهرة غريبة على سكان المنطقة.

 وأكد أهالي مدينة العريش، وفق موقع القاهرة 24  أنهم فوجئوا يوم السبت تراجع ملحوظ في شاطئ البحر المتوسط قبالة شاطئ مدينة العريش، وعدد من الشواطئ الأخرى، بمنطقة الرواق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

اضافة اعلان


وأضاف الأهالي أن تراجع الشاطئ تراوح ما بين 10 إلى 15 متر، وهذه ظاهرة تحدث لأول مره دون تحديد أسباب لتراجعها.

 

 المشهد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تعتعتعتعت

جولة داخل يخت كريستيانو رونالدو.. شاهدوا فخامته

Doc-P-1040086-638124142572566596

سفينة تستقبل متضرري الزلزال في تركيا - صور

1026451855_0_88_2917_1921_1920x0_80_0_0_3705bbad7fea9f30ad73a95f00b51baf

وفاة شيف تركي شهير تحت الأنقاض - صورة

1236613647

زائرة معرض تحطّم عن طريق الخطأ منحوتة قيمتها 42 ألف دولار في أمريكا

63ed392042360471561d317b

تركيا.. انتشال مسنّ من تحت الأنقاض وهو يدخن سيجارة -فيديو

394

بريطانيا..طالب عمره 76 عاما ينال الدكتوراه بعد نصف قرن - صورة

أخبار متعلقة
63e4f2264236047ebf2c8fea

مصر.. حالة وحيدة تنقذ قاتل نيرة أشرف من حبل المشنقة بعد الحكم بإعدامه

438232Image1

بالفيديو: مصرية تعيش بجوار قبور أبنائها منذ 33 عاما لهذا السبب

Dresses-Shops-in-RAK-Cover-AR25042021

من الذهب الخالص.. فستان بـ15 مليون جنيه يثير جدلا في مصر - صورة

pic_126486-1

طبيب ينفذ أسرع عملية ولادة خلال احتراق مستشفى في مصر