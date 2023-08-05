اكتشاف قنديل بحر متحجر عمره 500 مليون عام في كندا - صورة

الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون من جامعة تورونتو الكندية قنديل بحر متحجراً من نوع «بورغيسميدوسا فاسميفورميس» في كندا عمره نصف مليار عام.

اضافة اعلان

وتشير «وقائع الجمعية الملكية للعلوم البيولوجية» إلى أن مقاس هذا النوع الجديد من قنديل البحر يصل إلى 20 سم (من دون 90 مجسة)، كان يعيش في بحار العصر الكمبري.



ووفقاً للعلماء، قنديل البحر هو من الحيوانات الهشة جداً؛ لذلك نادراً ما يعثر على أحافيره بحالة جيدة بسبب نقص الأنسجة الصلبة؛ لهذا السبب لم يدرس جيداً، ولم يحدد تطوره بصورة مفصلة. ولكن بعد هذا الاكتشاف قد يتغير كل شيء، فمثلاً اكتسبت هذه الحيوانات في العصر الكمبري شكل القبة «التقليدي» مع مجسات عديدة، وكان يمكنها السباحة والصيد.

ويقول الباحثون: «على الرغم من أن قناديل البحر وأقاربها تعتبر من الأوائل في مجموعة الحيوانات، إلا أنها نادراً جداً ما يعثر عليها في أحافير العصر الكمبري بحالة جيدة. ولكن هذا الاكتشاف من دون شك سيكشف أنها كانت تستطيع السباحة في ذلك الوقت».



ويشير الباحثون إلى أنهم عثروا على هذا القنديل في طبقة طينية.









البيان