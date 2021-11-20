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السبت، 20-11-2021 09:50 ص

اكتشاف نوع من الديناصورات بلا أسنان في البرازيل - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلن المتحف الوطني في ريو دي جانيرو، أول من أمس، اكتشاف نوع جديد «نادر جداً» من الديناصورات عبارة عن ثيروبود «بلا أسنان»، وهي حيوانات عاشت في جنوب البرازيل قبل 70 إلى 80 مليون سنة.

وتعرّف الباحثون على هذا الديناصور الصغير المسمى «بيرتاساورا ليوبولديناي» ويبلغ طوله متراً واحداً وارتفاعه 80 سنتيمتراً بفضل مجموعة من المتحجرات التي عُثر عليها بنتيجة أعمال تنقيب في ولاية بارانا بين عامي 2011 و2014.

ومن المعلوم أن الثيروبودات هي ديناصورات ذات قائمتين، وهي عموماً من اللواحم والعواشب ولديها أسنان.

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لكن المتحف الوطني أوضح أن النوع المكتشف «لديه منقار ويخلو من الأسنان خلافاً لكل الأنواع الأخرى المكتشفة في البرازيل حتى الآن».


ونُشرت الدراسة التي أُجريت بالتعاون مع مركز كونتيستادو لعلم المتحجرات بولاية سانتا كاتارينا (جنوب البرازيل) يوم الخميس في مجلة «نيتشر» العلمية.


وقال مدير المتحف الوطني عالم المتحجرات ألكسندر كيلنر في مؤتمر صحافي «لدينا جمجمة وفك وعمود فقري وحوض ومشدات صدرية وبقايا أطراف أمامية وخلفية، مما يجعل (بيرتا) أحد أكثر ديناصورات العصر الطباشيري اكتمالاً التي تم اكتشافها في البرازيل».

 

ورأى العلماء أن عدم توافر أسنان لدى هذا النوع «مفاجأة حقيقية» تثير أسئلة عدة عن طبيعة نظامه الغذائي.

 


 

المصدر - البيان 

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