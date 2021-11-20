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السبت، 20-11-2021 09:28 ص

إزالة غابات الأمازون في البرازيل ترتفع لأعلى مستوى لها في 15 عاما

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير سنوي تصدره الحكومة البرازيلية أن إزالة غابات الأمازون المطيرة قفزت 22 في المئة خلال عام، في أعلى مستوى منذ 2006، مما يدحض تأكيدات السلطات بأنها تحد من هذه الممارسة غير القانونية.

وسجلت وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية إزالة 13235 كيلومتراً مربعاً من أكبر غابة مطيرة في العالم في بياناتها التي تجمعها عبر الأقمار الصناعية، وهي مساحة تزيد 17 مرة تقريباً عن مساحة مدينة نيويورك. وتغطي البيانات الرسمية الفترة من أغسطس 2020 حتى يوليو 2021.

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وتأتي الزيادة على الرغم من جهود الجهات الرسمية في البرازيل لإظهار أنها جادة في الحفاظ على غابات الأمازون، التي تعد حصناً لا غنى عنه في مواجهة تغير المناخ. غير أن الحكومة لا تزال تدعو إلى زيادة التعدين والزراعة لأغراض تجارية في أجزاء محمية من الأمازون.

 

وفي قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو (كوب26)، قدمت الحكومة البرازيلية الموعد الذي تعهدت أن تنهي إزالة الغابات بحلوله عامين إلى 2028، وهو هدف سيتطلب خفضاً سنوياً كبيراً في هذه الممارسة غير القانونية.

المصدر - البيان 

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