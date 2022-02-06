اكتشاف هياكل عظمية مقطوعة الرأس في مقبرة رومانية ببريطانيا

الوكيل الإخباري - تمكن علماء الآثار من إخراج 425 جثة بينها 40 هيكلا عظميا مقطوع الرأس في مقبرة رومانية كبيرة جرى اكتشافها على طريق خط السكة الحديد السريع، في بريطانيا.



وقالت شركة اتس.اس.2 المسؤولة عن تطوير شبكة السكك الحديد البريطانية إن فريقا من 50 فردا كشف عن الرفات في مقبرة في فليت مارستون بمقاطعة باكينجهامشاير.

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ونحو 10 % من الجثث كانت مقطوعة الرأس وفي بعض الحالات كانت الرأس موضوعة بين الساقين أو بجوار القدمين.



وأوضحت الشركة أن هذا ربما يرجع لأن الأشخاص المدفونين كانوا "مجرمين أو منبوذين " رغم أن قطع الرأس كان أمرا "طبيعيا ، وإن كان هامشيا" من طقوس الدفن خلال أواخر العصر الروماني الذي كان في نهاية 410 ميلاديا.



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