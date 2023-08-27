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الأرض على موعد مع حدث فلكي مميز

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الأحد، 27-08-2023 07:10 ص

الأرض على موعد مع حدث فلكي مميز

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الوكيل الاخباري - أعلن مركز القبة السماوية في موسكو أن سكان الأرض سيشهدون حدثا فلكيا مميزا منتصف سبتمبر القادم.

وجاء في بيان صادر عن المركز: "مذنب C/2023 P1 (نيشيمورا)، الذي اكتشفه عالم الفلك الياباني هيديو نيشيمورا في أغسطس الجاري، قد يصبح مرئيا لسكان الأرض بحلول منتصف سبتمبر 2023".

وأضاف البيان:"نظرا لعدم القدرة على التنبؤ بالمذنبات، فإن من المستحيل التنبؤ بدرجة رؤية نيشيمورا بالعين المجردة في سبتمبر، ولكن هناك احتمال أن يحدث ذلك... فمع اقتراب المذنب من الشمس يتبخر ويبدأ ذيل الغاز والغبار في التشكل في منتصف سبتمبر، وفي الوقت الذي سترتفع فيه حرارة المذنب ستكون درجة سطوعه ما بين 2_3 درجات، وفي حال كون الطقس مناسبا والسماء صافية فإن الناس سيتمكنون من رؤية المذنب في السماء بالعين المجردة".

اكتشف هذا المذنب في 12 أغسطس الجاري من قبل الباحث وعالم الفلك الياباني، هيديو نيشيمورا، وأكد مركز الكواكب الصغيرة هذا الاكتشاف رسميا وأطلق عليه اسم C/2023 P1.

وفي 13 سبتمبر المقبل من المفترض أن يكون المذنب على مسافة لا تقل عن 34 مليون كلم من الأرض، وفي 18 سبتمبر سيكون نيشيمورا في نقطة "الحضيض الشمسي".

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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