الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

قرارات حكومية مبشّرة للأردنيين خلال يوم واحد

يطلق زوجته بسبب تعليق على فيسبوك

الأمانة لـبرنامج الوكيل : تكثيف الرقابة على المنشآت في الصيف

صناعة الأردن: موافقة على نقل مواد كيميائية و خطرة عبر البريد السريع

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد توقف دام نصف سنة

أردني من السعودية : اشتراطات المنصة البرية صعبة للعودة

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي

لجان نيابية تبحث اليوم مواضيع تتعلق بمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

خلال دقائق .. فاعل خير يتكفل بدفع فواتير كهرباء متراكمة على مواطن

الأربعاء، 02-06-2021 10:13 ص

الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية ساحرة خلال 10 حزيران

_115756797_9f6bc70d-4770-4aa2-9672-bd04d69d54c8


الوكيل الإخباري - تابع عشاق الظواهر الفلكية، قبل أيام، ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، والتي كانت الأولى من نوعها منذ عامين، وتمكن البعض أيضا من مشاهدة ظاهرة "قمر الدم العملاق" ذي اللون المائل إلى الأحمر.

اضافة اعلان
 

ويوم العاشر من حزيران، سيكون بالإمكان أيضا متابعة كسوف للشمس يطلق عليه "حلقة النار".

ويختلف "الكسوف الحلقي" عن الكسوف الكلي للشمس، ويحدث الثاني عندما يمر القمر مباشرة بين الأرض والشمس، فيحجب ضوء الشمس كلياً. 

 

وأثناء الكسوف الحلقي، لا يغطي القمر الشمس بشكل كامل أثناء مرورها، فعندها يكون القمر أبعد عن الأرض ويبدو أصغر حجما، لذلك فهو لا يغطي ضوء الشمس كلياً، وتظهر منه ما يشبه حلقة متوهجة.

 

ويمكن رؤية هذا الكسوف بشكل تام في أجزاء من كندا وغرينلاند والمحيط المتجمد الشمالي وسيبيريا.

 

وسيكون مرئياً جزئياً في معظم أنحاء شمال أميركا الشمالية وشمال أوروبا وشمال آسيا.

وفي أي نقطة على طول مسار الكسوف الحلقي، سوف تستمر "حلقة النار" لنحو أربعة دقائق كحد أقصى.

 

المصدر- لبنان 24 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دببب

نجاة شاب بعد معركة قتالية مع دب في روسيا

image (76)

يطلق زوجته بسبب تعليق على فيسبوك

فيس

شاب يطلق زوجته في سوريا بسبب تعليق على فيسبوك

دب

شاهد .. مراهقة تواجه دباً لإنقاذ كلابها في أمريكا

hgtjm

شاهد بالفيديو صيني يشوي أغلى سيخ لحم في العالم ويلهب مواقع التواصل

cb1e24c6-8a5a-4dd2-b111-25bf11df6877_16x9_1200x676

ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر - شاهد

أخبار متعلقة
قمر

العالم يترقب خسوفاً كلياً مقترناً بقمر عملاق