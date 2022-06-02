الخميس 02-06-2022
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الخميس، 02-06-2022 01:33 م

الأمير هاري وعائلته تحت حماية أمنية خلال زيارتهم لبريطانيا

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الوكيل الإخباري-وصل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وطفلاهما يوم الاربعاء إلى المملكة المتحدة لحضور الاحتفالات الرسمية باليوبيل البلاتيني للملكة، وهذه هي الزيارة الأولى لهم منذ إعلان الأمير هاري وزوجته المفاجئ عن انسحابهما من الحياة الملكية في كانون الاول /يناير 2020.

يتم توفير حماية أمنية لدوق ودوقة ساسكس وعائلتهما أثناء وجودهما في المملكة المتحدة لحضور أحداث اليوبيل. سوف يقيمون في Frogmore Cottage، منزلهم في وندسور. وكان الأمير هاري اتخذ إجراءات قانونية في وقت سابق من هذا العام، مدعيًا من خلال محاميه أنه لا يشعر بالأمان في جلب عائلته دون حماية الشرطة. وفقًا لوكالة أسوشيتد برس فإن هاري كان مستعداً لدفع تكاليف الحماية وادعى أن "فريق الأمن الخاص به في الولايات المتحدة ليس لديه سلطة قضائية كافية في الخارج ..."

الفن

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