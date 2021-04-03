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السبت، 03-04-2021 09:31 ص

الأولى من نوعها بالعالم تسجيل ولادة طفل بحالة نادرة في العراق

طفل في العراق


الوكيل الإخباري - شهدت مدينة الموصل العراقية، مؤخرا، ولادة نادرة هي الأولى من نوعها في العالم، ولا تتكرر إلا بنسبة واحد إلى نحو 6 ملايين ولادة.

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وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ولد الطفل العراقي الذكر بتشوه خلقي تمثل بوجود ثلاثة أعضاء تناسلية.


وأشارت الصحيفة إلى أن الجراحين الذين أشرفوا على ولادة الطفل العراقي قاموا باستئصال عضوين تناسليين.


وأشار تقرير نشرته مجلة "الجراحة" الطبية، إلى أن طفلا من بين كل 5 إلى 6 ملايين، يولدون بأكثر من عضو تناسلي، إلا أن حالة الطفل العراقي هي الأولى من نوعها.


وسجلت الهند في العام 2015 ولادة مشابهة للطفل العراق، إلا أن الخبراء لم يتمكنوا من التحقق من الأمر، كما لم يتم ذكرها في مجلة طبية موثوقة.


ودرس الباحثون حالة الطفل العراقي، لمعرفة سبب هذه الولادة النادرة، وتأثير الأدوية التي أخذتها الأم أثناء حملها، أو وجود تاريخ عائلي من التشوهات الجينية.


غير أن الباحثين أشاروا إلى أنهم لم يتوصلوا إلى السبب وراء هذه الظاهرة الغريبة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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