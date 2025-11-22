السبت 2025-11-22 03:57 م
 

كارثة في مقهى بإسطنبول.. خطأ فادح يرسل شابة إلى العناية المركزة - فيديو

ت
تعبيرية
 
السبت، 22-11-2025 08:26 ص

الوكيل الإخباري-   فتحت السلطات في إسطنبول تحقيقًا عاجلًا بعد إصابة شابة تبلغ من العمر 26 عامًا بحالة تسمم خطيرة داخل مقهى في حي عمر أفني، حيث نُقلت إلى المستشفى ودخلت العناية المركزة.

اضافة اعلان


وتبين من التحقيقات الأولية أن الحادث وقع نتيجة خطأ بشري جسيم، بعد استخدام منظف صناعي للأطباق بدلًا من مكونات القهوة. واتضح أن امرأة تبلغ 52 عامًا كانت قد خزّنت مواد التنظيف في زجاجات مشابهة لتلك المستخدمة في المقهى الذي تديره ابنتها.


على إثر ذلك، اعتقلت الشرطة العامل الذي حضّر القهوة (50 عامًا) ومالكة المقهى (28 عامًا)، كما تم إغلاق المقهى احترازيًا. ورصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث منذ لحظة تحضير القهوة وحتى إصابة الضحية.


وأكد مدير صحة إسطنبول أن حالة الشابة بدأت تشهد تحسنًا واضحًا بعد فصلها عن جهاز التنفس الاصطناعي، مشيرًا إلى أنها تسير بخطوات إيجابية نحو التعافي.

 

 

روسيا اليوم 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

9

فيديو منوع اخصائي تخاطب ونطق في مصر: هذا التمرين سحري لجعل طفلك يتكلم أسرع

ا

فيديو منوع خاتم حجر يتغيّر لونه بشكل عجيب

6ع6

فيديو منوع في الصين… حاول الانزلاق على درج المبنى مثل صديقه فسقط داخل صندوق القمامة

ى

فيديو منوع كلب يدلّ صاحبه الجديد على صديقه المقرّب ليتبنّاه 🥹❤️

ته

فيديو منوع شرح ريموت المكيف بالتفصيل

تغتغت

فيديو منوع زيارة مفاجئة لطفل مصاب بالسرطان في يوم ميلاده

ل

أخبار محلية الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة

تع

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق اليومين المقبلين



 
 





الأكثر مشاهدة