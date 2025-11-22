كارثة في مقهى بإسطنبول.. خطأ فادح يرسل شابة إلى العناية المركزة - فيديو

الوكيل الإخباري- فتحت السلطات في إسطنبول تحقيقًا عاجلًا بعد إصابة شابة تبلغ من العمر 26 عامًا بحالة تسمم خطيرة داخل مقهى في حي عمر أفني، حيث نُقلت إلى المستشفى ودخلت العناية المركزة.

اضافة اعلان



وتبين من التحقيقات الأولية أن الحادث وقع نتيجة خطأ بشري جسيم، بعد استخدام منظف صناعي للأطباق بدلًا من مكونات القهوة. واتضح أن امرأة تبلغ 52 عامًا كانت قد خزّنت مواد التنظيف في زجاجات مشابهة لتلك المستخدمة في المقهى الذي تديره ابنتها.



على إثر ذلك، اعتقلت الشرطة العامل الذي حضّر القهوة (50 عامًا) ومالكة المقهى (28 عامًا)، كما تم إغلاق المقهى احترازيًا. ورصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث منذ لحظة تحضير القهوة وحتى إصابة الضحية.



وأكد مدير صحة إسطنبول أن حالة الشابة بدأت تشهد تحسنًا واضحًا بعد فصلها عن جهاز التنفس الاصطناعي، مشيرًا إلى أنها تسير بخطوات إيجابية نحو التعافي.





Kahveye endüstriyel bulaşık deterjanı konduğu tespit edildi. İşletme mühürlendi, işletme sahibi ve kahveyi yapan kişi gözaltına alındı.pic.twitter.com/rtcVCanrlo İstanbul Beyoğlu'nda kahve içen bir kadın fenalaşıp yoğun bakıma kaldırıldı.Kahveye endüstriyel bulaşık deterjanı konduğu tespit edildi. İşletme mühürlendi, işletme sahibi ve kahveyi yapan kişi gözaltına alındı. https://t.co/o0RIIgDVgN November 18, 2025