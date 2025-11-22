خسارة فلكية لملياردير فلبيني… 18 مليار دولار في أربعة أيام

الوكيل الإخباري- انهار سهم Golden MV Holdings بشكل حاد فور عودته للتداول بعد إيقاف استمر ستة أشهر، ما تسبب بخسارة الملياردير الفلبيني مانويل فيلار أكثر من 18 مليار دولار خلال أربعة أيام، لتتقلص ثروته إلى نحو 4 مليارات دولار فقط، ويخسر صدارة قائمة أثرياء الفلبين لصالح إنريكي رازّون.

ورغم الهبوط الكبير، قالت الشركة إنها تجهل سبب الانهيار، فيما يرجّح محللون أن المستثمرين أعادوا تقييم السهم بعد استئناف التداول، ليكتشفوا أنه كان مبالغًا في تقييمه بصورة كبيرة قبل الإيقاف.



وتعود جذور الأزمة إلى خلاف محاسبي مرتبط بأرض اشترتها الشركة مقابل 93 مليون دولار، قبل أن تعيد تقييمها بشكل مفاجئ إلى 23.3 مليار دولار — وهو رقم أثار صدمة واسعة وتزامن مع ارتفاع غير منطقي سابق في سعر السهم، دفع الجهات التنظيمية إلى تعليق تداوله في مايو الماضي.



ويمتلك فيلار وعائلته 89% من الشركة التي تدير مشاريع للمقابر والمتنزهات التذكارية والإسكان منخفض الكلفة، إضافة إلى مشروع Villar City جنوب مانيلا. وقد امتدّت التداعيات إلى شركات أخرى ضمن مجموعته، إذ هبطت سندات Vista Land & Lifescapes إلى مستويات متعثرة وسجلت سنداتها الدولارية أكبر انخفاض لها منذ أكثر من شهر.



وفي تقريرها السنوي، أوضحت Golden MV أنها اعتمدت التقييم الجديد الذي اقترحه المدقق، ما أعاد قيمة الأرض إلى مستوى قريب من سعر شرائها الأصلي.