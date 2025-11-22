ترامب ينشر فيديو "يلعب الكرة" مع رونالدو بمكتبه ويشعل تفاعلا - فيديو

الوكيل الإخباري- نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشال" مقطع فيديو كوميديًا مولّدًا بالذكاء الاصطناعي، يصوّره وهو يلعب كرة القدم مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل البيت الأبيض، مع إشادة واضحة قال فيها: "رونالدو رجل رائع.. استمتعت بلقائه.. ذكي جداً ورائع!".

وجاء الفيديو عقب لقاءات ترامب مع الوفد السعودي الذي كان رونالدو أحد أعضائه خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة. وقد وجّه رونالدو شكرًا للرئيس عبر إنستغرام، وانتشرت لقطات له مع جورجينا رودريغيز خلال زيارتهما للبيت الأبيض.



كما أقام ترامب مأدبة عشاء للوفد بحضور إيلون ماسك، ومازح الحضور بالحديث عن إعجاب ابنه بارون الشديد برونالدو، قائلاً إن اللقاء جعل ابنه يقدّره “قليلًا أكثر” لأنه كان سبب تعرّفه على النجم العالمي.