هجوم شرس في كندا.. دب يتسبب بإصابات خطيرة لطلاب ومعلمين

مدرسة Acwsalcta أعلنت إغلاق أبوابها عقب الحادث، مؤكدة دعمها للطلاب والطاقم خلال هذه الظروف الصعبة. ولم تكشف السلطات عن أعمار المصابين أو صفاتهم.
الشرطة ودائرة الحفاظ على البيئة أكدتا أن الدب العدواني لا يزال طليقًا، ودعتا السكان إلى الابتعاد عن الغابات والمناطق القريبة من النهر إلى حين تأمين المنطقة بالكامل.
إحدى الأمهات أوضحت أن ابنها كان ضمن الطلاب المهاجَمين، وأن المعلمين حاولوا حماية الأطفال، مشيرةً إلى نقل أحد المعلمين المصابين جوًا بسبب خطورة حالته. وما يزال الطلاب يعانون من الصدمة جراء الحادث.
السلطات تواصل مراقبة المنطقة وتحذّر السكان من التجوال في الأماكن البرّية حتى إشعار آخر.
-
أخبار متعلقة
-
جهاز في بيتك يرفع فاتورة الكهرباء.. كيف يستهلك الطاقة دون أن تشعر؟
-
تربعت على عرش ملكة جمال الكون.. من هي المكسيكية فاطمة بوش؟ فيديو
-
خسارة فلكية لملياردير فلبيني… 18 مليار دولار في أربعة أيام
-
ترامب ينشر فيديو "يلعب الكرة" مع رونالدو بمكتبه ويشعل تفاعلا - فيديو
-
كارثة في مقهى بإسطنبول.. خطأ فادح يرسل شابة إلى العناية المركزة - فيديو
-
هل تساءلت يوماً كيف ترانا الحيوانات؟
-
بدون مال وعمل .. ماسك يقدّم رؤيته لمستقبل البشرية
-
اليوم العالمي للطفل: يوم للاحتفاء بحقوقهم وبناء مستقبل أفضل