هجوم شرس في كندا.. دب يتسبب بإصابات خطيرة لطلاب ومعلمين

الوكيل الإخباري- أصيب عدد من الطلاب والمعلمين في هجوم دب رمادي على مجموعة مدرسية خلال نزهة في منطقة بيلا كولا بالساحل الأوسط لكولومبيا البريطانية. ووفقًا لخدمات الطوارئ، فقد أُصيب شخصان بجروح خطيرة واثنان بجروح بالغة، فيما تلقّى سبعة آخرون علاجًا ميدانيًا دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى.

اضافة اعلان



مدرسة Acwsalcta أعلنت إغلاق أبوابها عقب الحادث، مؤكدة دعمها للطلاب والطاقم خلال هذه الظروف الصعبة. ولم تكشف السلطات عن أعمار المصابين أو صفاتهم.



الشرطة ودائرة الحفاظ على البيئة أكدتا أن الدب العدواني لا يزال طليقًا، ودعتا السكان إلى الابتعاد عن الغابات والمناطق القريبة من النهر إلى حين تأمين المنطقة بالكامل.



إحدى الأمهات أوضحت أن ابنها كان ضمن الطلاب المهاجَمين، وأن المعلمين حاولوا حماية الأطفال، مشيرةً إلى نقل أحد المعلمين المصابين جوًا بسبب خطورة حالته. وما يزال الطلاب يعانون من الصدمة جراء الحادث.



السلطات تواصل مراقبة المنطقة وتحذّر السكان من التجوال في الأماكن البرّية حتى إشعار آخر.