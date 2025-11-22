تربعت على عرش ملكة جمال الكون.. من هي المكسيكية فاطمة بوش؟ فيديو

بهذا الإنجاز، أصبحت فاطمة رابع مكسيكية تفوز باللقب بعد لوبتا جونز (1991)، شيمينا نافاريتي (2010)، وأندريا ميزا (2020).
وُلدت فاطمة في 19 مايو 2000 في ولاية تاباسكو، المكسيك، وواجهت تحديات منذ طفولتها، بما في ذلك تشخيصها بـ فرط الحركة ونقص الانتباه وعسر القراءة، وتعرضها للتنمر في المدرسة. لكنها حولت هذه التجارب إلى قوة دافعة للصمود والإبداع، وأصبحت مصدر إلهام للآخرين.
