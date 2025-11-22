تربعت على عرش ملكة جمال الكون.. من هي المكسيكية فاطمة بوش؟ فيديو

الوكيل الإخباري- توجت فاطمة بوش فرنانديز، عارضة الأزياء والمصممة المكسيكية البالغة 25 عامًا، بلقب ملكة جمال الكون 2025 خلال النسخة الرابعة والسبعين للمسابقة التي أقيمت في صالة إمباكت أرينا ببانكوك، تايلاند.

اضافة اعلان



بهذا الإنجاز، أصبحت فاطمة رابع مكسيكية تفوز باللقب بعد لوبتا جونز (1991)، شيمينا نافاريتي (2010)، وأندريا ميزا (2020).



وُلدت فاطمة في 19 مايو 2000 في ولاية تاباسكو، المكسيك، وواجهت تحديات منذ طفولتها، بما في ذلك تشخيصها بـ فرط الحركة ونقص الانتباه وعسر القراءة، وتعرضها للتنمر في المدرسة. لكنها حولت هذه التجارب إلى قوة دافعة للصمود والإبداع، وأصبحت مصدر إلهام للآخرين.

View this post on Instagram A post shared by Miss Universe México (@missuniverse.mexico)

View this post on Instagram A post shared by Miss Universe (@missuniverse)