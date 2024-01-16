الثلاثاء 16-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ترفيعات واسعة في الجمارك - أسماء

وزير إسرائيلي: تخفيض عمليات الجيش في غزة وتقليص القوات أمر خاطئ

مباحثات بين الأردن والعراق لتعويض كميات النفط التي لم يتم استلامها في تشرين الثاني الماضي

24285 شهيداً في غزة منذ الـ 7 من اكتوبر

فرنسا: إيران تنتهك سيادة العراق وتساهم في تصعيد التوترات الإقليمية

إيران: أطلقنا صواريخ باتجاه العراق وسوريا لردع تهديدات أمنية

قطر : الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر

القسام تعلن عن قصف مستوطنة "نتيفوت" برشقة صاروخية

الشواربة: الأعمال الهندسية في أبراج السادس شارفت على الانتهاء

العراق يستدعي القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج على هجمات أربيل

عاجل

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 24285 منذ الـ 7 من اكتوبر

الثلاثاء، 16-01-2024 10:55 ص

'الاثنين الأزرق'... تعرفوا على أكثر أيام العام كآبة

الاكتئاب-واعراضه


الوكيل الإخباري - هل سمعت من قبل بـ"أكثر الأيام كآبة" خلال العام؟ إنه ذلك اليوم الذي يُعرف بـ"الاثنين الأزرق"، والذي يصادف ثالث اثنين من شهر يناير من كل عام.

اضافة اعلان

 

والبشرى هي أن ذلك اليوم قد مرّ وانتهى بالفعل لأنه صادف أمس الاثنين 15 كانون الثاني.

 

ومصطلح "الاثنين الأزرق" الذي يوصف على نطاق واسع بأنه "اليوم الأكثر كآبة في العام"، يشير إلى أن ليالي الشتاء الباردة والضغوطات المالية والعودة إلى العمل بعد أسابيع من الاحتفالات برأس السنة الميلادية جعل هذه الفترة يائسة ومحبطة مع العديد من المشاعر السلبية الأخرى.


وقد تمت صياغة هذا المفهوم من قبل عالم النفس ومدرب الحياة البريطاني كليف أرنال الذي أعلن أن يوم "الاثنين الأزرق" هو اليوم الأكثر كآبة في العام.

ونشرت الفكرة في بيان صحفي صدر عام 2005 لشركة سفر بريطانية، تسمى "سكاي ترافيل"، التي لم تعد موجودة الآن، والتي ادعت أنها استخدمت معادلة رياضية لحساب هذا التاريخ. ويبدو أن الإصدار الأصلي قد كتبه أرنال، وهو مدرس في مركز التعلم مدى الحياة بجامعة كارديف.


وكانت في البداية أداة تسويقية ترويجية لتشجيع الأشخاص على حجز العطلات.

وعلى الرغم من اعتراف الباحث البريطاني فيما بعد بأنه لا يوجد أساس علمي صارم في صيغته وبأنه "استنتجها على أنها مزحة لبعض شركات السياحة"، بحثا عن ذريعة "لتبديد الحزن والكآبة"، يستمر الناس جدياً في اعتبار أن يوم الاثنين الثالث من شهر يناير هو أتعس يوم في السنة.


وعلى الرغم من عدم وجود أدلة علمية تدعم نظرية "الاثنين الأزرق"، فإنه يتم حساب هذا اليوم باستخدام سلسلة من العوامل في صيغة رياضية (وليست علمية)، وتتمثل في الطقس ومستوى الديون، ومقدار الوقت الذي مضى على احتفالات ديسمبر، ومستويات التحفيز المنخفضة، والوقت الذي مضى على أول قرار فاشل في العام الجديد، والشعور بالحاجة إلى تولي المسؤولية.


ومع ذلك، رفض العديد من الأكاديميين الفكرة ووصفوها بأنها مجرد "هراء".

ووفقا للدكتور دين بورنيت، المدرس في قسم الطب النفسي وعلم الأعصاب السريري بـ"جامعة كارديف": "هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن معادلة الاثنين الأزرق مجرد هراء. أولا، لم تكن المعادلة نتيجة لبعض الدراسات النفسية التي أجراها مختبر حسن السمعة، بل أجرتها شركة سفر، والتي بحثت بعد ذلك عن طبيب نفساني ليضع اسمه عليها، لجعلها تبدو ذات مصداقية.

 

فهو يجمع بين الأشياء التي ليس لها طريقة قابلة للقياس للجمع بينها".


وبصفة عامة، فإن السعادة ليست بعيدة المنال كما يبدو الأمر في بعض الأحيان، بل إنها وفقًا لما يقوله علم النفس يمكن اكتسابها وتنميتها بخطوات أو عادات يومية بسيطة كممارسة الرياضة واستنشاق الهواء النقي وسط الطبيعة والشعور بالامتنان وغيرها. فتلك العادات تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل عواطف المرء وحالته المزاجية العامة والتي حتماً ستقربه من الشعور بالسعادة وتبعده عن الكآبة. فمثلما يقول مدربو التنمية البشرية "السعادة قرار".. وبالمثل الكآبة قرار أيضا.

 

 العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
211959

كاميرا توثّق غرس أسنان تمساح برأس غواص في فلوريدا - صور وفيديو

IMG_20230207_095447-780x470

استخدموا تطبيق 'أوميجا برو'.. ضبط أخطر عصابة لسرقة الأموال في مصر

141

التضخم يطارد الموتى في بريطانيا

659f8f01423604134d4662cb

العثور على أكبر عنكبوت سام في أستراليا

لفففلفل

شاهد جسم يطير فوق منشأة عسكرية أمريكية في العراق ويثير الرعب

لاللاللاللا

شاهد ثوران بركاني جديد في آيسلندا