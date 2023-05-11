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الخميس، 11-05-2023 09:47 ص

الاسم الأكثر شعبية لحديثي الولادة في موسكو

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الوكيل الإخباري - أصبح ميخائيل لأول مرة منذ أعوام، الاسم الأكثر شعبية للذكور حديثي الولادة في موسكو، وفق سفيتلانا أوخانيفا، رئيسة إدارة المكاتب المدنية في العاصمة الروسية.

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وأشارت رئيسة إدارة المكاتب المدنية إلى أن قائمة الأسماء الخمسة الأكثر شعبية في موسكو لم تطرأ عليها تغيرات في الربع الأول لعام 2023، إذ يحتل اسم ألكسندر، الذي كان في صدارة قائمة الأسماء لأعوام عديدة، المركز الثاني، ويأتي بعده ماكسيم، مارك، ليف.

 

وبين الفتيات، لا تزال أسماء مثل صوفيا، آنا، ماريا ،إيفا (حواء)، فيكتوريا شائعة.
وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في 31 يناير الماضي بأن موسكو شهدت تسجيل 10000 اسم للأطفال، بما فيها 51.4% من أسماء الذكور و48.6% من أسماء الإناث.


ومن بين الأسماء النادرة والغريبة تم تسجيل أسماء مثل أفوكادي، لاقر- كوسموس، أورال، أسترا، موزا بريليانت.


كما أفادت وسائل الإعلام بأن شعبية الأسماء النادرة بين حديثي الولادة ارتفعت عام 2022 في موسكو بنسبة 15%.

 

روسيا اليوم 

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