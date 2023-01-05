الحزن يخيم على هذه المدينة بعد غرق طفلين شقيقين.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري - خيّم حزن شديد على مدينة أربجي جنوبي الخرطوم، إثر غرق طفلين شقيقين بالنيل الأزرق.



وقالت مصادر محلية إن الحادثة المأساوية وقعت السبت الماضي، عندما ذهب الأخوان لجلب الكلأ من مكان قرب ضفة النهر، وفي الأثناء توجه أحدهما صوب النهر للشرب، لكن الأرض الهشة مادت تحت قدميه وانزلق لداخل المياه وحاول شقيقه إنقاذه لكن النهر ابتلعهما الاثنين في جوفه مخلفاً الحزن والأسى على ذويهما ومواطني المنطقة جميعاً.

اضافة اعلان

وأسفرت جهود البحث عن انتشال جثمان الأخ الأكبر مؤيد، بينما لم يتم العثور على الأخ الأصغر مازن.

لبنان 24