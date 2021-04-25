الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مواطنون يشتكون من انقطاع المياه لأشهر

فصل التيار الكهربائي في مناطق بالشمال الإثنين

صرف فروقات حوافز الدفعة الأخيرة لكوادر الصحة

وزير الزراعة يشرف على عمليات مكافحة الجراد في المفرق

تفاؤل أردني بالقرارات الحكومية الجديدة

وفيات الأحد 25/4/2021

برنامج الوكيل يستذكر الفنان الراحل متعب السقار

استكمال النظر في قضية مستشفى السلط اليوم

انخفاض طفيف على الحرارة الأحد

الضمان : مطالبات مالية لمن لا يتلقى لقاح كورونا بعد استلام الدعم المالي

الأحد، 25-04-2021 09:49 ص

الدراجات الهوائية تشقّ طريقها ببطء لتصبح وسيلة نقل في روما

درجات


الوكيل الإخباري - لم تكن روما يوما مدينة مثالية لراكبي الدراجات الهوائية، بتلالها السبع و فوضاها المرورية وطرقها الوعرة أو تلك المرصوفة بالحجارة، لكنّ وسيلة النقل هذه بدأت تشق طريقها ببطء بفعل تفشي الوباء.

اضافة اعلان

فكما هي الحال في كل المدن الكبرى في كل أنحاء العالم، شكّل خلو الشوارع من السيارات بفعل القيود التي فُرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19 فرصة سانحة للدراجين في العاصمة الإيطالية.


وما سرّع هذا الاتجاه إقامة شبكة جديدة من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية، وتوفير السلطات مساعدات لشراء هذا النوع من المركبات.
وأكد رئيس هيئة النقل البلدية "موبيليتا" ستيفانو برينشي أن المدينة تعتزم تحقيق نقلة "لا رجعة فيها" إلى التنقل الأخضر.


وقال "علينا أن نمحو الاعتقاد الخاطئ بأن روما ليست مدينة ملائمة لركوب الدراجات الهوائية" ، مشيراً إلى أن ثمة مشروعاً لإقامة طريق دائرية مخصصة للدراجات يبلغ طولها 45 كيلومتراً حول العاصمة.


وسيربط هذا الحزام الكبير موقع الكولوسيوم الأثري والفاتيكان ومنطقة تراستيفيري السياحية بمناطق أخرى أقل شهرة في روما، ومنها تور بينياتارا والمتنزهات الكبيرة في الشمال، كمحمية أنييني الطبيعية.


ومن المحتمل تدشين هذا المسار في نهاية عام 2022. وتوقع روبرتو سكاتشي أن يكون "أجمل مسار للدراجات الهوائية في العالم"، لكنه أقرّ بأنه في الوقت الراهن مجرّد"عالم افتراضي".

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قطن

إحياء فن نسيج نادر في بنغلاديش

يخت

يخت عملاق يشٌق جسراً إلى نصفين في هولندا

6082188a4c59b73d540dc7c8

صياد أسترالي يصطاد سمكة تونة تزن 271 كغ

قرود

فرار جماعي للقرود من حديقة حيوانات في ألمانيا

getty_1209065547_2000127016537670125_417516

5 أشياء اعتدت على شرائها تأتي بحشرات الفراش إلى منزلك

2020_10_8_11_54_21_711

طائرة ركاب سودانية تقلع من مطار القاهرة بمسافرة واحدة