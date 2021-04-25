الدراجات الهوائية تشقّ طريقها ببطء لتصبح وسيلة نقل في روما

الوكيل الإخباري - لم تكن روما يوما مدينة مثالية لراكبي الدراجات الهوائية، بتلالها السبع و فوضاها المرورية وطرقها الوعرة أو تلك المرصوفة بالحجارة، لكنّ وسيلة النقل هذه بدأت تشق طريقها ببطء بفعل تفشي الوباء.

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فكما هي الحال في كل المدن الكبرى في كل أنحاء العالم، شكّل خلو الشوارع من السيارات بفعل القيود التي فُرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19 فرصة سانحة للدراجين في العاصمة الإيطالية.



وما سرّع هذا الاتجاه إقامة شبكة جديدة من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية، وتوفير السلطات مساعدات لشراء هذا النوع من المركبات.

وأكد رئيس هيئة النقل البلدية "موبيليتا" ستيفانو برينشي أن المدينة تعتزم تحقيق نقلة "لا رجعة فيها" إلى التنقل الأخضر.



وقال "علينا أن نمحو الاعتقاد الخاطئ بأن روما ليست مدينة ملائمة لركوب الدراجات الهوائية" ، مشيراً إلى أن ثمة مشروعاً لإقامة طريق دائرية مخصصة للدراجات يبلغ طولها 45 كيلومتراً حول العاصمة.



وسيربط هذا الحزام الكبير موقع الكولوسيوم الأثري والفاتيكان ومنطقة تراستيفيري السياحية بمناطق أخرى أقل شهرة في روما، ومنها تور بينياتارا والمتنزهات الكبيرة في الشمال، كمحمية أنييني الطبيعية.



ومن المحتمل تدشين هذا المسار في نهاية عام 2022. وتوقع روبرتو سكاتشي أن يكون "أجمل مسار للدراجات الهوائية في العالم"، لكنه أقرّ بأنه في الوقت الراهن مجرّد"عالم افتراضي".

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