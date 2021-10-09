الدمية أمل الصغيرة تصل إلى بروكسل واستقبالات بالهدايا والهتافات -شاهد

الوكيل الإخباري-انتشر على موقع التواصل الاجتماعي " انستغرام" لقطات مصورة لوصول الدمية العملاقة الملقبة ب " أمل الصغيرة" اللتي تمثل معاناة الأطفال اللاجئين الى ميادين بروكسل "بلجيكا".

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ويظهر الفيديو استقبالها بالهتافات والهدايا.

ويذكر ان أمل تمثل طفلة سورية لاجئة في ال 9 من عمرها ، انطلقت من تركيا لتقطع مسافة أكثر من 8 الاف كم " بحثا عن امها" ، وسوف تصل في نهاية طريقها الى مهرجان مانشستر الدولي لحل جميع التساؤلات حول هل سوف تلتقي هذه الدمية اللتي تمثل الطفلة بأمها ام لا .

TRT

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