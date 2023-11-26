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الأحد، 26-11-2023 10:44 ص

السجن عشرات السنوات لأمريكية حامل قتلت 3 أشخاص بسيارتها

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الوكيل الإخباري - قضتْ محكمة أمريكية بسجن سيدة حامل، تبلغ من العمر 23 عامًا، بالسجن لعشرات السنوات بعد أن قتلت 3 أشخاص، وهي تقود سيارتها بسرعة جنونية في أحد الطرق السريعة بولاية بنسلفانيا.

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ونقل موقع "الحرة" عن صحيفة "نيويورك بوست": كانت "جايانا ويب"، الحامل في شهرها السابع، قد حُكم عليها بعدة عقوبات تتراوح مددها بين 26 عامًا و60 سنة، وذلك عقب إدانتها بقتل شرطيين وشخص ثالث.

 

وكانت تلك المرأة قد نشرت على منصات التواصل الاجتماعي قبل دقائق من اقترافها تلك الواقعة؛ تدوينة تتباهى فيها بأنها كانت تقود سيارتها بسرعة كبيرة.

وقال محاميها "مايك ووكر" لصحيفة "فيلادلفيا إنكويرر" : إنه بموجب شروط إقرارها بالذنب، ستظلّ خارج القضبان حتى تضع مولودها، وبعد ذلك سيُسمح لها بقضاء بعض الوقت مع طفلها قبل الذهاب إلى السجن.

 

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