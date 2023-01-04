الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 01:40 م

السعودية.. صاعقة رعدية تشعل حريقا بقافلة أعلاف - فيديو

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الوكيل الإخباري - تعرّضت “تريلا” في سوق الوسقة للأعلاف- جنوبي الليث، إلى صاعقة رعدية أدّت إلى حرقها وحرق الأعلاف التي كانت على متنها.

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وبحسب مقطع فيديو متداول؛ يظهر الـ “تريلا” وهي تشتعل بالنيران من جرّاء الصاعقة الرعدية التي تعرّضت لها؛ حيث أدّت إلى حرق الأعلاف واحتراق المركبة أيضاً.


وشهدت الأجزاء الجنوبية من محافظة الليث، صباح يوم الثلاثاء؛ أمطاراً غزيرة صاحبتها صواعق رعدية ورياح شديدة.

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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