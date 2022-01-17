الإثنين 17-01-2022
الوكيل الاخباري

تأخير الدوام يتسبب بأزمة سير خانقة في عمّان - فيديو

حلّ 35 جمعية في الأردن - أسماء

وفيات الاثنين 17-1-2022

الكهرباء الوطنية: تسجيل رقم غير مسبوق في الأحمال الكهربائية

47 ألف مكالمة للأمن العام خلال المنخفض

أسعار الذهب محليا

شواغر في شركة الكهرباء الوطنية

خبر يبرد القلب.. علماء يكتشفون جيناً يقلل أعراض كورونا

الأمن العام يوضح حالة الطرق في المملكة

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

الإثنين، 17-01-2022 10:16 ص

الشرطة الفرنسية تستخدم سناب شات لإنقاذ فتاة مختطفة

BE3E64CE-4335-4DAF-91C0-9357C0336F61


الوكيل الإخباري - استخدمت الشرطة الفرنسية في مدينة مارسيليا جنوب البلاد تطبيق "سناب شات" للتواصل الاجتماعي لإنقاذ مراهقة تعرضت للخطف.

وقال المتحدث باسم الشرطة مساء يوم الأحد إن الشرطة استخدمت نظام تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية "جي بي إس" المدمج بالتطبيق. وتابع أن المراهقة كانت مصابة بجروح، وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الفتاة تعرضت للاغتصاب عدة مرات.

اضافة اعلان

 

وذكرت شبكة فرانس 3، نقلا عن مكتب المدعي العام في مرسيليا، أن الشرطة وضعت رجلين كانا في الشقة مع الفتاة، 14 عاما، رهن الاحتجاز وشرعت السلطات في التحقيق.


ووفقا لتقارير، فإن الفتاة من إقليم آرديش قد هربت من منزلها. وفي صباح يوم الجمعة اتصلت الفتاة، التي كانت محتجزة، بأسرتها، والتي بدورها أبلغت الشرطة.


ولم تكن الفتاة نفسها على علم بمكانها. ووفقا لما ذكرته قناة بي إف إم التلفزيونية، فقد عادت الفتاة الآن إلى أسرتها.


وذكر راديو فرانس بلو، أن الرجلين المحتجزين أنكرا اختطافهما للفتاة. وقالا أيضا إن العلاقة تمت بالتراضي ولم يكونا على علم بالعمر الحقيقي للفتاة.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
17-1-2022_02_20_59_GomhuriaOnline_401642378859 (1)

استخراج مقص من بطن امرأة بنغالية بعد 20 عاماً - صورة

كنز

العثور على كنز ذهبي عمره أكثر من ألفي عام بـ ألمانيا

image

صورة أشعلت القلوب..طفل سوري في حاوية القمامة يقرأ كتاباً - صورة

لقاح ٢

ممرضة تلجأ لحيلة تلاعب بلقاحات كورونا في إيطاليا - فيديو

25252

طيار يهبط بالسعودية ويرفض مواصلة الرحلة.. والسبب غريب !

اسماء بنات بحرف الراء قديمة ومعانيها

أسماء مواليد بنات مستوحاة من الموسيقى