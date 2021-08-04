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الأربعاء، 04-08-2021 04:10 م

الشيف التركي الشهير بوراك يشارك في إخماد حرائق تركيا.. صورة

بوراك


الوكيل الاخباري - شارك الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير في إخماد حرائق الغابات المشتعلة في أنطاليا.

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ونشر بوراك صورة على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، خلال مشاركته في إخماد الحرائق ببلدة مانافجات في أنطاليا، ظهر فيها وهو ممسكا بخرطوم إطفاء الحريق.

 

وأضاف أنه اتبع الطريق المؤدي إلى النار ووصل إلى ماناجفات، وقال: "ليست الأشجار فقط ما يحترق في هذا المكان، بل أرواحنا والأرواح الأخرى التي تتنفس ذات الهواء".


وأكد أنه لا يمكنه التعبير عن المشاعر التي يحس بها، فالوضع ليس مثلما يبدو من بعيد.
وأردف قوله بعبارة "رضي الله ألف مرة عن كل من اجتهد في إطفاء هذه الحرائق".

 


روسيا اليوم

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