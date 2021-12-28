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الثلاثاء، 28-12-2021 10:46 ص

الصدفة تقود الشرطة الألمانية لمخبأ تذكارات نازية

تذكارات-نازية


الوكيل الإخباري - قادت الصدفة الشرطة الألمانية للعثور على مخبأ للتذكارات النازية، بفضل مكالمة رجل مخمور طلب مساعدتها.

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وقالت الشرطة إن الرجل الذي يعيش في بلدة ليمباخ-أوبرفرونا الواقعة بالقرب من مدينة كيمنتس، طلب مساعدتها، وإنها شكت بأمره بسبب الارتباك الذي بدا على صوته أثناء الاتصال.

وتفاجأت الشرطة عند دخولها المنزل بوجود أسلحة بيضاء، ورصاصات، وزينة تشبه المذبح في غرفة المعيشة، بالإضافة لرموز وصور هتلر، الأمر الذي دفع الشرطة لتفتيش المنزل.

وقالت الشرطة إنها وجدت في المنزل حزام ذخيرة، قبضات حديدة، و3 سكاكين، بالإضافة لأغراض أخرى ترتبط بالفترة النازية قام الرجل بتسليمها للشرطة بشكل طوعي رغم عدم تعلقها بتهمة جنائية.

المصدر - 218 

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