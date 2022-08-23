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الثلاثاء، 23-08-2022 11:55 ص

ما سبب تخوف الصينيين من الرقم 4 ؟

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الوكيل الإخباري-تترافوبيا Tetraphobia هي أحد أنواع الرهاب العديدة إلا أنها متعلقة بالرقم 4 ، والكلمة مكونة من جزئين لهما معنى في اللغة الإغريقية، "تترا" ويعني الرقم 4 ، و"فوبيا" التي تعني الخوف أو الرهاب. وهو رهاب تغذية خرافة تنتشر في مناطق جنوب شرق آسيا مثل الصين وتايوان وسنغافورة وماليزيا واليابان وكوريا وفيتنام.

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وبخلاف اللغات الأخرى بمعظمها، لا تحتوي اللغة الصينية على حروف أبجدية حقيقية، فهي لغة نغمية تتألف من مجموعة رموز تحاكي معاني الكلمات، غير أنّ شكل الرمز لا يرتبط عادة بمعنى محدد بل يتوقف ذلك على طريقة لفظه، الأمر الذي ينتج عنه عدد كبير من الكلمات المتجانسة التي تتوافق ظاهرياً في الشكل وتتشابه أحياناً في النطق، لكنّها تختلف في المعنى والدلالة.


من الأمثلة على ذلك، الالتباس بين لفظ كلمة "موت" والرقم "4"، فهما يتشابهان في طريقة النطق "سي"، لكن لكلّ منهما معنى مختلفاً عن الآخر. هذا التشابه جعل الرقم 4 نذير شؤم وجالباً للمآسي والأرواح الشريرة في مجتمع يعاني من رُهاب (فوبيا) الموت. لذلك يتجنّب الصينيون استخدامه في حياتهم اليومية، فتكاد لا ترى أثراً أو ذِكراً لهذا الرقم .

 

ويكفي للاستدلال على ذلك الاطّلاع على البيانات الآتية الصادرة عن دوائر رسمية في الصين. بحسب دائرة الشؤون المدنية، كان عام 2014 أقلّ الأعوام التي شهدت فيها الصين إقبالاً على الزواج منذ أكثر من عقدَين، وذلك بسبب خوف الشباب من الارتباط في عام يحمل الرقم 4.

 

أمّا في ما يتعلق بمظاهر الحياة اليومية، فإنّ الصينيين يتجنّبون اقتناء أرقام هواتف أو لوحات سيارات تحتوي على الرقم 4، كذلك يتجنّبون المواعدة أو الإقدام على أيّ مشروع في يوم يحمل هذا الرقم، مثل اليوم الرابع من الشهر أو الرابع عشر أو الرابع والعشرين. كذلك تخلو مصاعد المباني والمؤسسات والدوائر الحكومية من الرقم 4 الذي يُستبدَل بالحرف "إف" أو الرمز "ب 3".


وتلجأ في العادة شركات عقارية إلى تقديم تخفيضات لتحفيز الناس على السكن في الطبقة الرابعة، كذلك تعمد شركات الاتصالات إلى الطريقة ذاتها لبيع شرائح الهاتف التي تتضمّن الرقم 4، ويصل الأمر لدى بعض الأشخاص إلى تجنّب الاتصال برقم هاتف يتكرّر فيه "الرقم المشؤوم"، لأنّ ذلك مدعاة لمصيبة قد تحلّ بالمتصل.


العربي الجديد

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