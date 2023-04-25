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الثلاثاء، 25-04-2023 07:53 ص

العالم على موعد مع خسوف كلي للقمر في هذا التوقيت

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الوكيل الاخباري - أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن مناطق عدة في العالم سيشهدون خسوفا للقمر في الأسبوع الأول من مايو القادم.

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وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز "يوم الجمعة 5 مايو 2023 سيشهد سكان بعض مناطق الكرة الأرضية خسوفا شبه كلّي للقمر ".


وأضاف البيان "سيستمر الخسوف 4 ساعات و17 دقيقة، وسيختفي القمر بمعظمه تقريبا في ظل الأرض، وحافة قرصه الشمالي ستكون مرئية بالعين المجردة في حال يكون الطقس صافيا".

 

وبالإضافة إلى سكان روسيا سيتمكن سكان القارة القطبية الجنوبية، ومعظم سكان آسيا وجنوب شرق أوروبا، وأستراليا، وإفريقيا، ومناطق المحيطين الأطلسي والهندي من مشاهدة ظاهرة خسوف القمر في الخامس من مايو القادم.

 

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