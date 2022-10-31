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الإثنين، 31-10-2022 12:12 م

العثور على 'أكبر دب في العالم' يبني مسكنه بفناء منزل بأمريكا-صور

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الوكيل الإخباري - وجد سكان كولورادو دبًا عملاقًا يجهز مسكناً لهم أسفل فناء منزلهم والذي وصف بأنه أكبر دب في العالم.

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كان أكبر دب في العالم يبلغ وزنه 400 رطلاً يعيش تحت منزل (28 من 5 أرطال). وجد سكان كولورادو دبًا عملاقًا يعيش تحت أسطحهم. كانت تفعل ذلك لتظل دافئة قبل الشتاء القاسي في المنطقة ، لكنها انتقلت إلى بيئتها الطبيعية.

مع تحرك واحد من 4000 دب هذا العام ، فمن المحتمل أن يعود، بحثاً عن مكان مناسب ليعيش فيه.

 

قام خمسة من مسؤولي الحياة البرية باستخدام سهم المهدئ للقبض على الدب ، الذي تم إعطاؤه دواء عكسي بعد فحص صحي شامل.

تم نقل الدب حتى لا “يحصل على أي أفكار” حول العودة إلى الحي السكني ، لكن المسؤول لم يذكر أين.


نصح القرويين بتحطيم الأحواض ، “بالصراخ وإطلاق أجهزة الإنذار بالسيارة” لإخافة الدببة دون الاتصال بالرقم 911.


قد يجعلهم ذلك غاضبين ويهاجمون الأهالي بشكل غير مرغوب فيه.

 


 


 

 

الديار

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