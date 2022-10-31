العثور على 'أكبر دب في العالم' يبني مسكنه بفناء منزل بأمريكا-صور

الوكيل الإخباري - وجد سكان كولورادو دبًا عملاقًا يجهز مسكناً لهم أسفل فناء منزلهم والذي وصف بأنه أكبر دب في العالم.

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كان أكبر دب في العالم يبلغ وزنه 400 رطلاً يعيش تحت منزل (28 من 5 أرطال). وجد سكان كولورادو دبًا عملاقًا يعيش تحت أسطحهم. كانت تفعل ذلك لتظل دافئة قبل الشتاء القاسي في المنطقة ، لكنها انتقلت إلى بيئتها الطبيعية.



مع تحرك واحد من 4000 دب هذا العام ، فمن المحتمل أن يعود، بحثاً عن مكان مناسب ليعيش فيه.

قام خمسة من مسؤولي الحياة البرية باستخدام سهم المهدئ للقبض على الدب ، الذي تم إعطاؤه دواء عكسي بعد فحص صحي شامل.





تم نقل الدب حتى لا “يحصل على أي أفكار” حول العودة إلى الحي السكني ، لكن المسؤول لم يذكر أين.



نصح القرويين بتحطيم الأحواض ، “بالصراخ وإطلاق أجهزة الإنذار بالسيارة” لإخافة الدببة دون الاتصال بالرقم 911.



قد يجعلهم ذلك غاضبين ويهاجمون الأهالي بشكل غير مرغوب فيه.









الديار

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