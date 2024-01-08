العثور على جثة مسنة داخل ثلاجة بمنزلها... بعد اختفائها لـ 9 سنوات في أمريكا

الوكيل الإخباري - بعد اختفائها لـ 9 سنوات.. انصدم أقارب عجوز أميركية باكتشاف جثتها داخل ثلاجة في منزلها الواقع بولاية كاليفورنيا.

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وقالت شرطة مدينة سان دييغو إن أقارب المسنة ماري مارغريت هاكسبي جونز (81 عاماً) صدموا عندما تفقدوا منزلها حيث عثروا على جثتها داخل الثلاجة.



وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، أقارب جونز لم يقابلوها أو يتحدثوا معها منذ 9 سنوات، وهو ما يرجّح فرضية أنها توفيت في عام 2014.



وأوضح المتحدث باسم شرطة سان دييغو أنه يتم التعامل مع الواقعة على أنها جريمة قتل، رغم أن الفحص المبدئي للجثة أكد عدم وجود إصابات ظاهرة.

وأضاف أنه سيتم تحديد سبب الوفاة الفعلي عند تشريح الجثة.



هذا وأعرب المحققون عن قناعتهم بأن المسنة توفيت قبل 9 سنوات، وهم يحاولون الآن العثور على أي شخص يمتلك معلومات عنها تعود لتلك الفترة.



وفي هذا السياق، قال المحقق السابق بيت كاريللو في تصريحات صحافية: "من المرجح وجود شخص مستفيد من عدم إعلان وفاة الضحية، لاستغلال حساباتها البنكية"، معتبراً أن التحقيقات ستثبت صحة وجهة نظره.

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