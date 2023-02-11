العثور على حيتان نافقة على شواطئ قبرص

الوكيل الإخباري - قالت السلطات أمس إن المياه جرفت عدداً من الحيتان النافقة إلى الشواطئ في شمال قبرص، ويُحتمل أنها تأثرت بالهزات الأرضية العنيفة في تركيا وسوريا المجاورتين هذا الأسبوع.



وقالت إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص، إن ستة مما يطلق عليها الحيتان المنقارية عُثر عليها نافقة أمس، فيما عُثر على أربعة حيتان، ثلاثة منها على قيد الحياة، أول من أمس.

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وقالت الإدارة في بيان إن الحيتان الثلاثة الحية التي عُثر عليها أمس أُعيدت إلى البحر. وأضافت أن من غير الواضح إن كانت مجموعة الحيتان النافقة التي عُثر عليها أمس تشمل حيتاناً من التي عُثر عليها أول من أمس وأُعيدت إلى البحر.



وقال يانيس إيوانو من إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية لمحطة سيجما التلفزيونية «تملك هذه الحيوانات نظاماً لتحديد المواقع بصدى الصوت ويتأثر بالضوضاء البحرية».



وعُثر على الحيتان في جزء صغير نسبياً من ساحل قبرص الشمالي.

البيان