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السبت، 24-06-2023 10:36 ص

العثور على رفات عمال منجم بعد 13 عاما في نيوزلندا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة النيوزيلندية يوم الجمعة أنها عثرت على المزيد من الرفات البشرية في منجم نهر بايك، بعد ما يقرب من 13 عاما من الانفجارات التي أودت بحياة 29 رجلا.

وأدت سلسلة من الانفجارات في 19 نوفمبر 2010 في منجم فحم تحت الأرض بالقرب من جريماوث، في منطقة الساحل الغربي للجزيرة الجنوبية للبلاد ، إلى مقتل 29 رجلا. ولم يتم انتشال جثثهم.

وقال المحقق المشرف داريل سويني إن رفات اثنين وربما ثلاثة من عمال المنجم تم العثور عليها. وأوضح أن الشرطة غير قادرة على تحديد هوية الرجال.

وقال: "في السابق، تمكنت الشرطة من تضييق نطاق الاحتمالات بناء على معلومات حول المكان الذي كان يعمل فيه عمال المنجم قبل الانفجار الأول".

وأضاف: "لسوء الحظ، في هذه الحالة، لا يمكننا القيام بذلك"، وتم إخطار عائلات جميع عمال المنجم الـ 29 بما تم العثور عليه يوم الأربعاء.

وتقوم الشرطة والخبراء بحفر ثقوب في منجم الفحم كجزء من تحقيق جنائي مستمر في الكارثة.

وقد تم حتى الآن العثور على رفات ما يصل إلى 12 من عمال المنجم البالغ عددهم 29 شخصا.

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