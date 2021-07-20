العثور على سمكة القمر النادرة بأمريكا - صورة

الوكيل الإخباري - حدث نادر شهده ساحل ولاية أوريغون الأمريكية، عندما انجرفت سمكة «أوبا» كبيرة ملونة إلى شاطئ مدينة سيسايد في الجانب الشمالي الغربي من الولاية، وتعرف هذه السمكة أيضًا بـ«سمكة القمر»، ويبلغ وزنها 45 كيلوجراما.



وذكر موقع «سكاى نيوز»، أن مركز أبحاث بحري في المدينة كتب منشورًا على «فيسبوك»، بأنه تم العثور على سمكة من النوع النادر في ساحل أوريغون، وقال كيث تشاندلر، المدير العام للمركز، إن العثور على السمكة «أوبا» على ساحل ولاية أوريغون غير مألوف، مؤكدًا أن السمكة كانت في حالة رائعة.



والغريب في الأمر بحسب المركز، أن السكان المحليين عامة والصيادون خاصة، لا يرون هذه السمكة التي وصفوها بـ«الرائعة»، على الشاطئ، ووفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، لا يعرف الكثيرون عن هذه الأنواع لأنها تعيش في أعماق المحيط.



وعلى الرغم من أن السمكة لها مظهر خلاب وجسمها مستدير وسطحها ملون، وكانت لافتة للأنظار بشكلها الرائع، فإن «تشاندلر» كشف أنه تم العثور على السمكة نافقة، وقال: «لسوء الحظ السمكة لم تكن حية، لكننا وصلنا إليها قبل الطيور».

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وأضاف أنه تم تخزين السمكة في ثلاجة كبيرة تناسب حجمها، ويخطط مركز الأبحاث البحري لتشريحها لاستخدامها في أغراض علمية من أجل الحصول على كل البيانات الممكنة لمعرفة المزيد عن هذا النوع من الاسماك الموجود في أعماق المحيط ويظهر على استحياء.



وفي وقت سابق، أثارت سمكة نادرة حالة من الجدل على تطبيق تيك توك، حيث ظهرت في فيديو وهي تقوم بحركات تشبة الضحك عند الإنسان، وحقق الفيديو أكثر من 100 مليون مشاهدة في أسبوع، ثم اتضح أن السمكة لا تضحك بل تعاني من الألم بحسب بن ويليامسون، مدير البرامج، في منظمة حماية الحيوان العالمية في الولايات المتحدة، وهي منظمة غير ربحية.





المصدر - الخليج جازيت